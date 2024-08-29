Долголетию способствует не только генетика

Продолжительность жизни во многом зависит от привычек

Долгожительство — мечта многих, и вопрос о том, как прожить долго и активно, волнует человечество на протяжении веков. Генетика, безусловно, играет свою роль, однако значительное влияние на возможность встретить глубокую старость оказывают образ жизни и привычки.

«Основой здоровья является правильное питание. Диета, богатая овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, нежирным белком и полезными жирами, не только поддерживает физическое состояние, но и снижает риск развития хронических заболеваний. Ограничение потребления сахара, соли и переработанных продуктов также очень важно», — говорят терапевты.

Другой аспект — регулярные физические нагрузки, которые помогают поддерживать здоровый вес, улучшают сердечно-сосудистую систему и способствуют выработке эндорфинов, что положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии. Рекомендуется заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю, включая кардионагрузки и силовые тренировки.

С долгожительством напрямую связано эмоциональное благополучие. Оптимистичный подход к жизни и умение находить радость в мелочах способствуют улучшению общего состояния здоровья. Умение справляться со стрессом, наличие хобби и социальных связей, поддержка друзей и семьи способствуют улучшению качества жизни. Практики осознанности, медитация и йога позволяют управлять стрессом и повышать общую эмоциональную устойчивость.





«Человек, который хочется дожить до глубокой старости, должен отказаться от вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем являются основными факторами, сокращающими жизнь», — отмечают специалисты.

Профилактика — ключевой фактор долгожительства. Периодические медицинские осмотры помогают выявить заболевания на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

Чтобы жить долго, нужно заботиться о качестве сна. Сон восстанавливает организм и поддерживает психическое здоровье. Старайтесь спать не менее 7—8 часов в сутки, создавая комфортные условия для отдыха.

День долголетия ежегодно отмечают 29 августа, именно в эту дату ученым удалось обнаружить последовательность из 10 генов, заключающую в себе секрет долгой жизни. Однако затем исследования показали представителям науки, что за долголетие могут отвечать сотни генов. Считается, что средний набор генов позволяет дожить до 85—90 лет.