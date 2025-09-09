Долгое насыщение дают эти продукты

Что съесть, чтобы не чувствовать голода несколько часов

Если вам важно, чтобы мыслей о перекусах не возникало продолжительное время, разнообразьте рацион продуктами, которые хорошо обеспечат организм энергией.

«Насытить на длительное время могут бобовые — фасоль, нут, горох, продукты с высоким содержанием клетчатки — морковь, свекла, банан, апельсин, орехи, семена, молочные продукты с небольшим содержанием жира, например греческий йогурт, а также куриные яйца и нежирные сорта рыбы — треска, судак», — сообщает Башинформ.

