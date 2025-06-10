Долгое использование наушников в жару вызывает грибковый отит

Сколько времени можно слушать музыку при помощи устройства

ЛОР-врачи постоянно напоминают о правилах прослушивания музыки в наушниках, главное — не делать слишком громко и не слушать очень долго. Оказалось, летом рекомендации становятся более строгими.

«Наушники являются местом скопления мертвых клеток кожи и серы, к тому же в ушных раковинах благоприятная среда для грибков из-за тепла и влажности, а в жару особенно», — говорят оториноларингологи.

Наушники-капельки более вредоносны из-за своей возможности проталкивать серу в глубину ушных проходов, что чревато формированием серных пробок или развитием отита грибковой природы. У накладных наушников тоже есть минусы — в них кожа начинает активно потеть, что плохо для людей, склонных к развитию экземы.

Во избежание таких проблем специалисты советуют ходить в наушниках в условиях летнего зноя только один час в день. А еще важно проводить регулярное очищение наушников — делать это еженедельно как минимум и вне зависимости от сезона.