До какой болезни может довести частое покашливание

С хроническим кашлем следует проверить здоровье

Если вы частенько «покашливаете» и симптом все никак не проходит, не тратьте драгоценное время на устранение проявления и питье сиропов, блокирующих его. Кашель всегда сопровождает какую-то болезнь, а вот какую именно — следует узнать у врача.

«Покашливание не диагноз и не болезнь, это симптом какого-то заболевания. И вариант „простыл“ возможный, но, скорее всего, не единственный. Если кашель длится более восьми недель, его можно назвать хроническим, и важно найти провокатора», — объясняет заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Причиной хронического кашля бывает:

• хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

• бронхиальная астма и бронхит;

• синдром постназального затека;

• рак легкого, карциноид;

• туберкулез;

• саркоидоз — очень редкое аутоиммунное заболевание;

• сдавление трахеи и бронхов увеличенными лимфоузлами, опухолью средостения или аневризмой аорты;

• сердечная недостаточность;

• гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

• стресс или тревожное расстройство.