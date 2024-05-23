Если вы частенько «покашливаете» и симптом все никак не проходит, не тратьте драгоценное время на устранение проявления и питье сиропов, блокирующих его. Кашель всегда сопровождает какую-то болезнь, а вот какую именно — следует узнать у врача.
«Покашливание не диагноз и не болезнь, это симптом какого-то заболевания. И вариант „простыл“ возможный, но, скорее всего, не единственный. Если кашель длится более восьми недель, его можно назвать хроническим, и важно найти провокатора», — объясняет заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.
Причиной хронического кашля бывает:
• хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);
• бронхиальная астма и бронхит;
• синдром постназального затека;
• рак легкого, карциноид;
• туберкулез;
• саркоидоз — очень редкое аутоиммунное заболевание;
• сдавление трахеи и бронхов увеличенными лимфоузлами, опухолью средостения или аневризмой аорты;
• сердечная недостаточность;
• гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
• стресс или тревожное расстройство.