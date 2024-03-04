До какого возраста можно делать прививку от ВПЧ

Всемирный день борьбы с заболеванием проходит 4 марта

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — это инфекция, которая поражает слизистые и кожные покровы человека. Иногда ВПЧ может «жить» в организме весьма долго, никак не заявляя о себе. Каждый год в мире фиксируется более 600 тысяч случаев заболевания, которое может привести к летальному исходу. Больше от ВПЧ страдают женщины, у которых от инфицирования развивается рак шейки матки.

«ВПЧ и его носительство — серьезное заболевание, но это не приговор. Существуют методы наблюдения, позволяющие вовремя выявить патологию и предупредить ее развитие. Если женщина регулярно проходит профосмотры, наблюдается у гинеколога, то все держится под контролем. Если же пустить на самотек, все может закончиться раком шейки матки, потому что именно на этом органе „базируется“ вирус», — говорит акушер-гинеколог Челябинской областной клинической больницы Илья Швецов.

Вирус передается при контакте с кожей или слизистой больного человека: во время полового контакта, при рождении от матери к ребенку, при отсутствии правил личной гигиены.

Лучшим способом предотвращения заражения считается вакцинация в возрасте 11—12 лет. Женщинам имеет смысл вакцинироваться до 45 лет, даже в том случае, если у них уже есть вирус папилломы человека. Целесообразность вакцинирования следует обсудить со своим гинекологом.