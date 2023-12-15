Трихомониаз является распространенным паразитарным заболеванием, передающимся половым путем и вызывающим воспаление слизистой оболочки мочеполовых органов. Болезнь встречается как у мужчин, так и у женщин, ведущих активную сексуальную жизнь.
«У 20—40% больных отмечается субъективно бессимптомное течение трихомониаза. Опасность заболевания в его осложнениях: они могут быть причиной бесплодия, патологии беременности и родов, заболеваний новорожденного и так далее. К основным осложнениям трихомонадной инфекции у женщин относят сальпингоофорит, эндометрит, цистит, у мужчин — простатит и везикулит», — предупреждает врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Александр Пешков.
При наличии клинических проявлений болезни женщины отмечают:
• выделения из половых путей серо-желтого цвета, нередко пенистые, с неприятным запахом;
• зуд и жжение в области половых органов;
• болезненность при половых контактах;
• зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании;
• дискомфорт, боль в нижней части живота.
Мужчины с трихомониазом могут жаловаться на:
• слизистые выделения из уретры;
• зуд и жжение в области уретры;
• боль в промежности;
• болезненность при половых актах;
• зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании;
• эрозивно-язвенные поражения на коже головки полового члена;
• кровь в сперме.