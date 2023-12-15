До 40% больных трихомониазом не знают о своем диагнозе

Патология способна привести к бесплодию

Трихомониаз является распространенным паразитарным заболеванием, передающимся половым путем и вызывающим воспаление слизистой оболочки мочеполовых органов. Болезнь встречается как у мужчин, так и у женщин, ведущих активную сексуальную жизнь.

«У 20—40% больных отмечается субъективно бессимптомное течение трихомониаза. Опасность заболевания в его осложнениях: они могут быть причиной бесплодия, патологии беременности и родов, заболеваний новорожденного и так далее. К основным осложнениям трихомонадной инфекции у женщин относят сальпингоофорит, эндометрит, цистит, у мужчин — простатит и везикулит», — предупреждает врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Александр Пешков.

При наличии клинических проявлений болезни женщины отмечают:

• выделения из половых путей серо-желтого цвета, нередко пенистые, с неприятным запахом;

• зуд и жжение в области половых органов;

• болезненность при половых контактах;

• зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании;

• дискомфорт, боль в нижней части живота.

Мужчины с трихомониазом могут жаловаться на:

• слизистые выделения из уретры;

• зуд и жжение в области уретры;

• боль в промежности;

• болезненность при половых актах;

• зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании;

• эрозивно-язвенные поражения на коже головки полового члена;

• кровь в сперме.