ДНК человека подвергается сотням поломок в сутки

Уникальность молекулы открыли 40 лет назад

Ровно 40 лет назад, 10 сентября 1984 года, британским генетиком Алеком Джеффризом было обнаружено, что ДНК человека неповторима и уникальна.

В молекуле ДНК закодирована наследственная информация о функционировании живого организма, она хранит и передает от одного поколения другому генетическую программу развития и жизнедеятельности.

По «генетическим отпечаткам» устанавливаются родственные связи, доказывается причастность к преступлениям или невиновность человека.

Интересное о ДНК:

• Если распределить молекулу ДНК в виде нити, она могла бы протянуться от Земли к Солнцу и обратно свыше 600 раз.

• Вводить геном человека на компьютере придется полвека при условии восьмичасовой работы в сутки и наборе 60 слов ежеминутно.

• Хрупкость ДНК такова, что до тысячи раз в день с молекулой случаются какие-то неполадки. Ошибка может произойти при транскрипции, повреждение вероятно от воздействия ультрафиолета или иного влияния. Восстанавливают ДНК специальные механизмы. Если же с поломкой справиться не удается, значит, человек носит в себе мутацию. Какие-то мутации безвредны, другие вызывают патологии.

• Занятно, что ДНК человека на 98,7% имеет общность с ДНК шимпанзе и бонобо, на 85% — с мышкой, на 40% к нам приближена фруктовая муха и на 41% — банан.