Для ровных зубов ребенку нужна твердая пища

Что нужно исключить из рациона в год

От правильного прикуса зависит не только внешний вид, но и четкость речи, нормальное функционирование пищеварительной системы и даже состояние осанки. Поскольку прикус формируется в раннем возрасте, ключевую роль в его состоянии играет рацион ребенка.

«Можно выделить несколько особенностей питания ребенка для профилактики зубочелюстных аномалий. В первую очередь важно отдавать предпочтение грудному вскармливанию в раннем возрасте малыша. При отказе от грудного вскармливания следует использовать анатомические соски, учитывающие особенности развития челюстно-лицевой области ребенка», — информирует стоматолог клиники ЮУГМУ Минздрава России Вера Авдиенко.

С четырех месяцев вводится прикорм, преимущественно кусочками пищи с использованием ниблера. После года малыша необходимо полностью перевести на общий стол, исключив грудное и искусственное вскармливание, а также применение сосок-пустышек.

К тому моменту, как ребенку исполнится год, его питание должно состоять из кусочков различной формы и консистенции, а вот пюрированные продукты пора убирать.

«После двух лет детский рацион обязан обеспечивать адекватную жевательную нагрузку, ребенок уже может есть яблоки с кожурой, сезонные овощи и фрукты, мясо», — отмечает доктор.

Следуйте принципам рационального питания, соответствующим возрастным особенностям ребенка и обязательно включайте в его меню жесткую пищу, чтобы снизить риски формирования неправильного прикуса.