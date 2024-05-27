Для роста волос рекомендуется чаще мыть голову

Что будет, если пренебрегать гигиеной

Основными факторами, определяющими частоту мытья головы, являются тип волос и образ жизни человека. Так, сухим волосам может быть достаточно мытья один-два раза в неделю, а вот жирным и/или тонким требуется ежедневное мытье.

Если пренебрегать гигиеной, не получится «переучить» свои волосы и «перестроить» кожу головы на выделение меньшего количества кожного сала. Отсутствие должного мытья только добавит проблем.

«При регулярном мытье головы предупреждается обильное выпадение и замедление роста волос, также устранение жирного налета с кожи головы защищает от повышенного образования перхоти. Редкое мытье приводит к скоплению на коже пыли, грязи и себума, так что при зуде и дискомфорте поспешите в ванную», — говорят трихологи.

От грязной головы может случиться даже фолликулит — при этой инфекции волосяного фолликула порой требуется хирургическое вмешательство.