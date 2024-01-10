Для профилактики ОРВИ важно увлажнять воздух

Как радиаторы отопления могут спровоцировать болезни

Так приятно находиться в теплом помещении зимой, однако радиаторы отопления, помимо того, что создают нам комфорт, способны сделать нас более уязвимыми перед респираторными инфекциями.

«Горячий воздух высушивает слизистые, что повышает их восприимчивость при контакте с патогенами. Оптимальной температурой для сна являются показатели в 18°C, а комфортное бодрствование возможно при 22°C», — объясняют врачи.

При возможности следует регулировать температуру в помещении, при отсутствии таковой — пользоваться увлажнителями воздуха и дополнительно обрабатывать слизистые носа специальными средствами, если беспокоит их сухость.