Для оздоровления ЖКТ полезно пить кисель

Варите качественный напиток из натуральных ингредиентов

Когда-то кисель был частью рациона практически каждой семьи, сегодня же этот продукт несколько подзабыт и выпить киселя можно разве что в какой-нибудь столовой. В больницах, кстати, напиток регулярно готовится для пациентов, ведь натуральный кисель очень полезен.

Вязкая текстура напитка, обволакивая слизистые желудка, создает защитный барьер на его стенках. Кисель ощелачивает кислую среду, потому рекомендуется при гастритах и язвенных болезнях ЖКТ.

«Выступая в роли натурального пребиотика, кисель улучшает состояние кишечной микрофлоры, предотвращая появление дисбактериоза и содействуя выведению вредных веществ из организма за счет наличия клетчатки в составе напитка», — говорят гастроэнтерологи.

Питательный и калорийный напиток эффективен в быстром устранении чувства голода, потому кисель может быть вариантом перекуса.





Содержание в киселе витаминоподобного вещества холина и гепатопротектора лецитина способствует регуляции жирового обмена и уровня холестерина, а аминокислота метионин благотворно отражается на функционировании поджелудочной железы.

«Кисели богаты витаминами группы В, РР, А и ценными компонентами, содержащимися в ингредиентах, которые добавлены в напиток», — отмечают врачи.

Полезнее пить кисель примерно за полчаса до еды или спустя два часа после приема пищи. Осторожность в потреблении киселя нужна при сахарном диабете, поскольку это углеводный продукт. Также лучше воздержаться от магазинных полуфабрикатов из-за возможного обилия в них красителей и консервантов, что в целом неполезно, особенно для людей с аллергией. Еще кисель не подходит для больных с почечной недостаточностью, потому что калий в ягодах даст большую нагрузку на органы.

