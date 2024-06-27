Для нормализации сна можно использовать черешню

Какие признаки говорят о нехватке мелатонина в организме

У черешни много полезных свойств, одно из которых окажется особенно ценным для людей, имеющих проблемы со сном. Благодаря содержанию в плодах мелатонина потребление черешни позволяет избежать бессонницы.

«Гормону мелатонину отводится роль по регулированию циклов сна и бодрствования. Если съедать по порции черешни в 100 граммов вечером или перед сном, получится легче заснуть», — сообщают сомнологи.

Также настроить на сон способна вишня, грецкие орехи, бананы.

Если мелатонин находится в вашем организме в дефиците, вам сложно засыпать, ваш сон нерегулярен, непродолжителен или неполноценен, вы пробуждаетесь среди ночи, сонливы в дневное время, чувствуете усталость, раздражительность, тревогу или депрессивность, вам сложно концентрироваться, жалуетесь на память, ваш организм также очень уязвим перед инфекциями и болезнями.