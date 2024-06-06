Для кого редкий стул является нормальным

Это не всегда говорит об отклонении

Деликатный вопрос опорожнения кишечника не каждый человек готов обсудить даже с доктором, потому многие молчат о своих проблемах и годами не получают необходимого лечения. Бывает и так: человек думает, что с ним, а точнее с его кишечником, происходит что-то не то, а на самом деле все в порядке. Для всех ли обязательна ежедневная дефекация?

«Если говорить о дефекации варианта нормы, то это может быть как до трех раз в сутки, так и один раз в трое суток. Обязательное условие при этом — мягкость стула и отсутствие дискомфорта в процессе. Некоторые люди опорожняются „по-большому“ раз в два-три дня и для них это является физиологической нормой, именно так работает их организм», — объясняют колопроктологи.

Стоит дополнить, что это нормально, если так было всегда, то есть с детства кишечник освобождается реже, чем ежедневно. Когда же стул был каждый день, а затем дефекация стала случаться с продолжительным интервалом, надо обследоваться, потому что у взрослых такая ситуация всегда говорит о какой-то патологии.