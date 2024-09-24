Для чего женщинам качать мышцы груди

Игнорировать верхнюю часть тела нельзя

Многие женщины, посещающие фитнес-залы, не уделяют внимания верхней части тела, полагая, что это нужно делать лишь мужчинам. Напрасно. Упражнения для грудных мышц дают женскому телу ряд преимуществ.

«Упражнения для верхней части тела улучшают осанку, что непременно отражается на облике женщины. К привлекательности и стройности добавляется также здоровье позвоночника, которое возможно только с наличием сильной спины», — говорят инструкторы по фитнесу.

Да, такие тренировки не увеличат вашу грудь, но подтянутые грудные мышцы позволят молочным железам выглядеть эстетичнее и сократить выраженность обвисания.

Также полноценная тренировка тела дает возможность легче справляться с бытовыми задачами, то есть нести пакет с продуктами, делать укладку и укачивать ребенка станет проще.