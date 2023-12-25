Для бодрого утра важна гимнастика

Какие еще ритуалы помогут прийти в тонус

Чтобы день начинался с легкости, бодрости и свежести, нужно приобщиться к нескольким полезным правилам, которые позволяют скорее прийти в тонус после пробуждения.

«Чувство вялости не должно быть продолжительным по утрам. Если человеку сложно „раскачаться“ после подъема, стоит попробовать зарядку, контрастный душ и полноценный завтрак. Когда эти три пункта начнут соблюдаться, а бодрость не придет, нужно задуматься о поиске проблемы со здоровьем», — говорят терапевты.

Выберите хотя бы пять-шесть упражнений, которые задействуют все мышечные группы и сделайте по два-три подхода, так вы поспособствуете лимфотоку и зарядитесь силами. Затем примите контрастный душ (если у вас нет противопоказаний) и полноценно позавтракайте здоровой пищей.

Чтобы с утра ничего не забыть, составьте вечером список дел, которые необходимо выполнить, и следуйте по пунктам, а для улучшения настроения включите любимую музыку.

Помните, что только вы создаете свой день, и, если начинать утро с позитивных мыслей, радуясь возможности встречать рассвет и жить, вам удастся без напряжения справляться со всеми задачами, которые будут появляться в течение дня.