Длительное сидение грозит «ягодичной амнезией»

При сидячей работе важны перерывы на разминку

Малоподвижный образ жизни несет в себе риски «ягодичной амнезии», или синдрома мертвых ягодиц, — так называется состояние, при котором нарушается функционирование средней ягодичной мышцы.

«Опасность синдрома — в возникающих проблемах с удержанием равновесия и болевыми ощущениями. Пострадать могут поясничный отдел, бедра, колени и лодыжки», — предупреждают неврологи.

Во избежание «ягодичной амнезии» следует поднимать пятую точку каждые 40 минут и совершать разминку — ходить, приседать, крутить бедрами, похлопывать ягодицы и делать другие упражнения.