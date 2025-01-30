Детям могут разрешить смену имени из‑за травли

Насмешки могут подорвать состояние психики ребенка

В Госдуме инициировали обращение в Минтруд РФ о возможности смены имен у детей, чьи родители пожелали проявить свою креативность, нарекая чадо. При этом необычные имена, удовлетворяя амбиции взрослых, часто становятся причиной детских травм. Дети с непривычными для общества именами делаются объектами травли среди сверстников, что негативно сказывается на их ментальном здоровье.

Автор обращения предлагает разрешить детям менять имена типа Люцифера и Донателлы на традиционные для России, даже до наступления совершеннолетия и без необходимости при этом получать согласие от родителей. Все, что понадобится в ЗАГСе, — это заявление самого ребенка и подтверждение работником образовательной организации, которую посещает маленький гражданин, актов травли.