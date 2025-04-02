Десять мифов об аутизме

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма проходит 2 апреля

Аутизм, или расстройство аутистического спектра (РАС), представляет собой группу неврологических сложных нарушений развития, которые влияют на коммуникацию, социальное взаимодействие и поведение. Диагностика РАС обычно осуществляется в раннем возрасте — до трех лет, хотя некоторые случаи могут быть выявлены позже.

«В целом аутизм представлен нарушенным восприятием внешних стимулов, связанным с гиперактивностью мозга, которая не позволяет человеку успеть соединить и проанализировать все то, что им увидено, услышано и почувствовано», — говорят психиатры.

Причины аутизма до конца не изучены, но считается, что состояние вызвано сочетанием факторов. Ученые выявили, что определенные генетические мутации и аномалии могут увеличивать риск развития аутизма.

Еще причина кроется в структурных и функциональных нарушениях головного мозга. Магнитно-резонансная томография показывает, что у людей с аутизмом иное строение различных структур в головном мозге: изменения затрагивают лобные доли, мозжечок, лимбическую систему и стволовой отдел. Есть данные, что размер головного мозга у детей с симптоматикой РАС при рождении обычно меньше, а после отмечается его стремительное увеличение в первый год жизни ребенка. Для аутизма характерно и нарушенное кровоснабжение головного мозга, в некоторых случаях расстройство может сопровождаться эпилепсией.

Аутизм может быть сопряжен и с биохимическими изменениями. Многие исследования изучали нарушенный обмен веществ головного мозга — нейромедиаторов, передающих импульсы между нервными клетками.

Кроме того, факторы окружающей среды, такие как инфекции во время беременности, предшествующие родовые травмы и воздействие токсинов, также способны играть роль. Однако важно понимать, что аутизм не вызван вакцинацией, как это иногда утверждается.





Рассмотрим десять мифов об аутизме.

• Аутизм — это редкое заболевание. На самом деле аутизм встречается гораздо чаще, чем считалось ранее. По данным Всемирной организации здравоохранения, 1 из 100 человек имеет расстройство аутистического спектра.

• Аутизм — это результат плохого воспитания. Нет, аутизм — нейробиологическое состояние, не имеющее отношения к стилю воспитания или семейным обстоятельствам.

• Все люди с аутизмом имеют низкий IQ. Аутизм проявляется в широком диапазоне умственных способностей. Некоторые люди с РАС обладают выдающимися навыками в определенных областях.

• Люди с аутизмом не могут развивать социальные навыки. Хотя у многих людей с аутизмом бывают трудности в социальных взаимодействиях, они способны развивать социальные навыки с помощью терапии и поддержки.

• Аутизм всегда легко распознать. Проявления аутизма варьируются от легких до тяжелых, и некоторые формы аутизма остаются незамеченными до более позднего возраста.

• Люди с аутизмом не испытывают эмоций. На самом деле люди с аутизмом могут испытывать широкий спектр эмоций, хотя они могут выражать их по-другому.

• Аутизм — это заболевание, которое можно вылечить. Аутизм не является болезнью в традиционном понимании, и в настоящее время нет лекарства, которое могло бы его «вылечить». Однако доступные методы терапии помогают людям с РАС развивать навыки.

• Все люди с аутизмом имеют выдающиеся способности. Несмотря на то что некоторые люди с аутизмом действительно обладают особыми талантами, таких людей не так много. Большинство людей с РАС имеют обычные или ниже среднего способности.

• Аутизм — это исключительно детское состояние. Аутизм может сохраняться и во взрослом возрасте. Многие взрослые с РАС продолжают сталкиваться с трудностями, но могут вести полноценную жизнь при соответствующей поддержке.

• Люди с аутизмом не могут работать или учиться. Многие люди с аутизмом успешно учатся и работают, особенно если они получают необходимую поддержку и адаптацию в образовательных и рабочих условиях.

Аутизм — это сложное состояние, требующее понимания и поддержки. Осознавая и развенчивая мифы об аутизме, мы можем создать более инклюзивное общество, где каждый человек с РАС будет чувствовать себя принятым и уважаемым.