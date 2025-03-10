Десять мифов о правильном питании

Какие-то заблуждения могут плохо отразиться на здоровье

Правильное питание относится к темам, вызывающим множество споров и недопонимания, потому вокруг него распространяются различные мифы, которые мешают людям делать осознанный выбор в вопросах рациона. В День диетолога рассмотрим 10 заблуждений, связанных с правильным питанием.

1. Все жиры вредны. На самом деле — нет, существуют полезные жиры, такие как омега-3 и мононенасыщенные жиры, необходимые для поддержания нашего здоровья.

2. Углеводы приводят к набору веса. Углеводы — это основной источник энергии для организма. Важно выбирать сложные углеводы, например цельнозерновые продукты, и контролировать их количество.

3. Все калории равны. Калории из разных источников могут по-разному влиять на организм. Например, 100 калорий из овощей и 100 калорий из шоколадного батончика имеют совершенно разное воздействие на здоровье.

4. Белковые диеты — единственный способ похудеть. Хотя белок важен для потери веса, разнообразное питание со сбалансированным количеством углеводов, жиров и белков более эффективно и безопасно.

5. Сокращение порций решит все проблемы. Слишком резкое уменьшение порций может привести к недостатку питательных веществ и замедлению метаболизма. Лучше всего следить за качеством пищи.





6. Детокс-диеты очищают организм. Организм имеет собственные механизмы детоксикации — для этого нам даны печень, почки. Специальные детокс-диеты не нужны и могут быть опасны.

7. Безглютеновые продукты — всегда полезнее. Безглютеновые продукты могут содержать больше сахара и жиров, потому не могут считаться более полезными. И самое главное — людям, у которых нет непереносимости глютена, не нужны такие продукты.

8. Нельзя есть после 18:00. Время приема пищи не так критично, как общее количество и качество съеденной пищи в течение дня.

9. Все, что продается в магазинах здоровья, полезно. Не все продукты, маркированные как «здоровые», действительно полезны. Важно всегда читать состав и учитывать калорийность.

10. Питание не влияет на настроение. Исследования показывают, что питание может существенно воздействовать на психоэмоциональное состояние. Баланс микро- и макроэлементов важен для психического здоровья.