Дешевые солнцезащитные очки провоцируют рак

Некачественная защита хуже, чем полное ее отсутствие

Если прятать глаза от солнца за дешевыми некачественными очками, вреда органу зрения будет больше, чем при полном отсутствии какой-либо защиты, поэтому офтальмологи настоятельно рекомендуют подбирать очки на лето исключительно в салонах оптики.

«Дешевые некачественные материалы не способны защитить глаза от солнца, они имеют только затемненные стекла, но не блокируют ультрафиолет — UVA- и UVB-лучи. Темные линзы расширяют зрачок, из-за чего в глаз попадает еще больше вредного излучения, чем без очков. Низкокачественные линзы могут иметь оптические дефекты — искривления, пузыри, неравномерное покрытие и затемнение, что вызывает напряжение глаз, головную боль, ухудшение четкости зрения», — информирует офтальмолог-ортокератолог Анастасия Леонтьева.

К тому же такие очки могут изготавливаться из небезопасных материалов, где пластик будет выделять токсичные вещества, особенно при нагреве на солнце, а оправы из дешевых сплавов вызывать аллергию и раздражение кожи.





«Некачественные очки станут причиной рези в глазах, слезотечения, головной боли, усталости глаз, ухудшения сумеречного зрения — из-за расширенных зрачков. Долгосрочные риски сулят фотокератит — ожог роговицы ультрафиолетом, катаракту — помутнение хрусталика, макулярную дегенерацию — повреждение сетчатки, рак кожи век или меланому глаза из-за постоянного УФ-воздействия», — предостерегает доктор.

Разовое ношение таких очков проявится дискомфортом и временным ухудшением зрения, но серьезные повреждения маловероятны. При регулярном использовании дешевых очков вред постепенно накапливается, приводя к хроническим заболеваниям глаз.

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