Если прятать глаза от солнца за дешевыми некачественными очками, вреда органу зрения будет больше, чем при полном отсутствии какой-либо защиты, поэтому офтальмологи настоятельно рекомендуют подбирать очки на лето исключительно в салонах оптики.
«Дешевые некачественные материалы не способны защитить глаза от солнца, они имеют только затемненные стекла, но не блокируют ультрафиолет — UVA- и UVB-лучи. Темные линзы расширяют зрачок, из-за чего в глаз попадает еще больше вредного излучения, чем без очков. Низкокачественные линзы могут иметь оптические дефекты — искривления, пузыри, неравномерное покрытие и затемнение, что вызывает напряжение глаз, головную боль, ухудшение четкости зрения», — информирует офтальмолог-ортокератолог Анастасия Леонтьева.
К тому же такие очки могут изготавливаться из небезопасных материалов, где пластик будет выделять токсичные вещества, особенно при нагреве на солнце, а оправы из дешевых сплавов вызывать аллергию и раздражение кожи.
«Некачественные очки станут причиной рези в глазах, слезотечения, головной боли, усталости глаз, ухудшения сумеречного зрения — из-за расширенных зрачков. Долгосрочные риски сулят фотокератит — ожог роговицы ультрафиолетом, катаракту — помутнение хрусталика, макулярную дегенерацию — повреждение сетчатки, рак кожи век или меланому глаза из-за постоянного УФ-воздействия», — предостерегает доктор.
Разовое ношение таких очков проявится дискомфортом и временным ухудшением зрения, но серьезные повреждения маловероятны. При регулярном использовании дешевых очков вред постепенно накапливается, приводя к хроническим заболеваниям глаз.
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