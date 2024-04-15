Дефицит йода пагубно воздействует на мозг

Симптомы нехватки элемента

Когда организму недостает такого микроэлемента, как йод, страдает не только щитовидная железа, но и естественные механизмы регуляции внутренних органов и систем.

«Наиболее опасен йододефицит для мозга, сказываясь на его состоянии и интеллектуальном здоровье человека, особенно нехватка вещества чревата для развития детей и беременных женщин, когда ребенок формируется», — говорят эндокринологи.

Если в организме задерживается вода и беспокоит отечность, вы мучаетесь от повышенной потливости, быстрой утомляемости, повышенной сонливости; сталкиваетесь со снижением умственных способностей и вас подводит память; замечаете, что стали подвергаться депрессивным состояниям, жалуетесь на сухую кожу, запоры и аритмию, — надо проверить концентрацию йода в организме, поскольку эти признаки указывают на его недостаток.

Добыть йод можно из клюквы, клубники, чернослива, трески, морепродуктов, мяса индейки, белой фасоли, морской капусты, картофеля с кожурой.

Отметим, иногда может требоваться прием йода в виде добавки — это только по назначению врача и с соблюдением положенной дозировки. Также при некоторых патологиях щитовидной железы принимать йод противопоказано, поэтому, чтобы не навредить своему здоровью еще больше, сначала посетите эндокринолога, а потом устраняйте проблему.