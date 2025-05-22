Даже при отказе от вейпинга легкие человека не восстанавливаются

Вредная привычка чревата необратимыми изменениями в организме

Медики установили, что даже при отказе от курения вейпа у человека не получится вернуть свои «прежние» легкие. Уже доказано существование «попкорновой болезни» от вейпов, при которой легкие подвергаются необратимым трансформациям, а также поражается иммунная система.

«Наиболее опасны вейпы, содержащие ароматизатор диацетил, вызывающий сужение дыхательных путей и провоцирующий облитерирующий бронхиолит. И чем продолжительнее период курения, тем сильнее будет подорвано здоровье», — предупреждают пульмонологи.

Достаточно пары месяцев вейпинга, чтобы вызвать хроническое воспаление и ухудшить функционирование дыхательной системы, ведь любители электронок почти не расстаются со своими парилками.

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