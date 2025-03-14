COVID-19 может вызвать сердечную недостаточность

Врачи наблюдают последствия пандемии

Генеральный директор НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России, академик РАН Амиран Ревишвили сообщил, что кардиохирурги теперь проводят большее количество оперативных вмешательств у пациентов, которым диагностирована мерцательная аритмия.

Коронавирус провоцирует изменения сердечной стенки, что чревато миокардитом. Ранее оперированные пациенты, переболев ковидом, снова оказываются на хирургическом столе и проходят сложное лечение.

При миокардите воспаляется мышечная оболочка сердца, патология чаще носит ревматический, инфекционный или инфекционно-аллергический характер. Протекать миокардит может остро или хронически. Пациенты с острым миокардитом жалуются на одышку, цианоз, отеки на ногах, набухание вен на шее, боли в сердце, сердцебиение, аритмию. Миокардит может иметь рецидивы, также он провоцирует сердечную недостаточность и тромбоэмболию сосудов разных органов.

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