Генеральный директор НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России, академик РАН Амиран Ревишвили сообщил, что кардиохирурги теперь проводят большее количество оперативных вмешательств у пациентов, которым диагностирована мерцательная аритмия.
Коронавирус провоцирует изменения сердечной стенки, что чревато миокардитом. Ранее оперированные пациенты, переболев ковидом, снова оказываются на хирургическом столе и проходят сложное лечение.
При миокардите воспаляется мышечная оболочка сердца, патология чаще носит ревматический, инфекционный или инфекционно-аллергический характер. Протекать миокардит может остро или хронически. Пациенты с острым миокардитом жалуются на одышку, цианоз, отеки на ногах, набухание вен на шее, боли в сердце, сердцебиение, аритмию. Миокардит может иметь рецидивы, также он провоцирует сердечную недостаточность и тромбоэмболию сосудов разных органов.
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