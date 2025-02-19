Чувство благодарности способствует долголетию

Важно говорить спасибо каждый день

Ученые Гарвардской школы провели исследование с участием 49 275 человек, средний возраст которых равнялся 79 годам, и пришли к выводу, что люди, испытывающие благодарность, имеют больше шансов на долголетие.

Для анализа участникам нужно было пройти анкетирование и оценить, какого уровня достигает их благодарность. Спустя три года, после смерти 4 608 человек, задействованных в эксперименте, ученые определили, что у людей с высоким баллом по фактору благодарности риски смерти на 9% ниже, чем у остальных.

«Чувство благодарности связано с положительными эмоциями. Люди, которые регулярно выражают благодарность, чаще испытывают радость, удовлетворение и счастье. Эти благостные ощущения, в свою очередь, уменьшают уровень стресса и тревожности, что является важным фактором для поддержания психического здоровья», — говорят психологи.





Выражая благодарность, мы также делаем свои отношения с окружающими прочнее, что создает умиротворение в нашей жизни. Социальные связи и поддержка являются ключевыми факторами, способствующими улучшению общего состояния здоровья и долголетию.

Люди, практикующие благодарность, менее подвержены стрессу и депрессии, что положительно сказывается на ментальном и физическом здоровье. Замечено, что благодарные люди чаще занимаются физической активностью, лучше спят и имеют пониженный уровень воспалительных процессов в организме. Все это укрепляет иммунную систему и подавляет риски хронических заболеваний, а значит, продлевает жизнь.

Включение практики благодарности в повседневность станет простым, но мощным инструментом. Это может быть ведение дневника, где вы записываете вещи, за которые благодарны, или регулярное выражение признательности близким людям. Такие легкие действия помогают сосредоточиться на положительных аспектах происходящего и повышают общее удовлетворение судьбой. И тогда простое «спасибо» может стать ключом к более долгой и счастливой жизни.