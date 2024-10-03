Что является универсальным признаком старости

С какого возраста теперь начинается старость

Увеличение продолжительности жизни населения привело к пересмотру возрастной классификации специалистами Всемирной организации здравоохранения.

Теперь молодым возрастом считается период до 44 лет, к среднему возрасту принято относить людей 45—59 лет, пожилыми считаются с 60, и только в 75 начинается возраст старости, а с 90 лет идет время долголетия.

«К универсальному признаку старости относится уменьшающийся рост, такая особенность затрагивает каждого человека. Причина явления — в сжатии позвоночника. От возрастных изменений истончаются межпозвонковые хрящи, из-за чего отмечается их уплотненное прилегание друг к другу», — говорят гериатры.

В период старости человек может лишиться нескольких сантиметров роста.

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