Что вызывает заторможенность после тренировки

Причина бывает в большой нагрузке и даже болезни

При хорошем раскладе вы должны чувствовать удовлетворенность от того, как проходят ваши тренировки и ощущать пользу от физических упражнений. Если же из спортивного зала вы сразу выходите заторможенным либо фиксируете некое замедление в мыслях и речи на другой день, будто «зависаете», вероятно, в организме имеется какой-то сбой.

«Нельзя исключать того, что вам просто не подходит выбранный тип нагрузки, либо так может говорить о себе хроническая болезнь или патология, о которой вы можете еще даже не знать», — говорят терапевты.

Еще подобным образом проявляется перетренированность или неспособность организма справляться с конкретными физическими нагрузками.





Почувствовав такое, следует посетить доктора, а также найти себе хорошего тренера, который поможет подобрать подходящую в вашем случае программу занятий, способную приносить пользу.

«Если человек при занятиях теряет жидкость, витамины и минералы в большом количестве и не компенсирует эти дефициты, он также столкнется с ухудшением самочувствия», — сообщают врачи.

Отметим, от чрезмерных нагрузок не будет ни пользы, ни удовольствия, так удастся лишь заработать дополнительные проблемы со здоровьем, поэтому во время тренировки, а также по ее окончании важно прислушиваться к своим ощущениям.

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