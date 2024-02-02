Что вызывает увеличение лимфоузлов у ребенка

С этим симптомом обязательно посетить врача

Заметили, что у вашего ребенка увеличились лимфоузлы? Запишитесь на прием к врачу, поскольку причин такого проявления бывает несколько, и порой лимфоузел указывает на серьезную проблему.

«Первым делом исключают инфекционное заболевание, типа простуды, вирусных ветрянки, краснухи, свинки либо бактериальных ангины или стоматита, например», — говорят педиатры.

Также следует проверить ротовую полость ребенка: от проблем с зубами или деснами увеличиваются лимфоузлы в области шеи и подбородка.

Другим провокатором бывает аллергическая реакция.

«Редкие случаи, когда увеличенные лимфоузлы говорят нам о наличии онкологической патологии», — предупреждают врачи.

При обнаружении у ребенка увеличенных лимфоузлов особенно насторожиться стоит, если симптом сопровождается рядом других проявлений: высокой температурой, усталостью, потерей массы тела или изменениями аппетита. Также плохо, когда у лимфоузла отмечается тенденция к дальнейшему увеличению.