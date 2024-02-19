Что восстановит нервные клетки

Есть два хороших способа

Да, все уже знают, что нервные клетки восстановлению не подлежат, потому свою нервную систему нужно беречь. Однако количество растраченных нервных клеток можно компенсировать созданием новых. Как же это сделать?

Человеческому мозгу подвластно формирование новых нейронных и ассоциативных связей — этот процесс именуется нейрогенезом. Благодаря чему снижаются риски развития разнообразных патологий нервной системы по причине возрастных изменений и сохраняется пластичность мозга.

«Новые нейронные связи в мозге создаются с помощью регулярной физической нагрузки и обучения чему-то новому. Не все знают, какое удовольствие испытывает мозг, работая над этими самыми связями. Образуя новые связи, мозг получает более короткие пути к решениям и чувствует себя от этого счастливее», — говорит главный врач Городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Новым нейронам присуще появление в нескольких отделах мозга: в гиппокампе — тут центр памяти и обучения, в стенках боковых желудочков мозга — отсюда нейроны перемещаются в обонятельную луковицу, в амигдале — здесь базируются страхи и агрессия, вместе с другими структурами амигдала способствует запоминанию ярких событий, отвечает за социальное обучение и поведение.