Что способно спровоцировать раздвоение личности

День осведомленности о патологии проходит 5 марта

Диссоциативному расстройству идентичности (его когда-то называли расстройством множественной личности) свойственно присутствие двух и более сменяющихся друг другом личностей, именуемых еще альтер-личностями, эго-состояниями или идентичностями, собранными в одном теле. Простыми словами расстройство характеризуется как раздвоение личности.

«Различные идентичности обладают разной степенью выраженности. Чаще они ярче проявляются при крайне стрессовом состоянии человека. Такое дробление идентичности вызывает асимметричную амнезию, и при ней информация, известная одной личности, бывает как доступна, так и скрыта от другой, то есть одна личность склонна к амнезии относительно тех событий, что происходили у иных личностей», — информируют психиатры.

Одной из личностей случается обладать знаниями о прочих личностях и входить с ними во взаимодействие в пределах комплексного внутреннего мира. Отметим, иногда какая-то одна личность контактирует более остальных.

Развиться диссоциативному расстройству удается из-за влияния на человека родителей или иных родственников с расщеплением личности, при имеющейся предрасположенности к множественности личности, от жестокого обращения окружения и отсутствия опоры, на фоне физического, эмоционального или сексуального насилия.

Расстройство является весьма редким, диагностируется оно лишь у полутора процентов жителей Земли. Иногда ставится ошибочно ввиду сложности и многокомпонентности симптоматики, поэтому пациенту с подозрением на патологию требуются тщательные многократные обследования.