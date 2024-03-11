Что сделает блины полезными

Как отметить Масленицу без ущерба для фигуры

На Масленичной неделе хоть разок, да надо испечь блины. На этот случай у каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт, которым принято радовать домашних. Но, уплетая блины, стоит помнить, что лакомство очень калорийно и всем, кто планирует отмечать Масленицу с размахом, следует позаботиться о снижении калорийности любимых блинчиков.

«Блины — это отличный источник энергии. Чтобы сделать это блюдо полезным, используйте в приготовлении цельнозерновую муку. Ее также можно смешать с мукой высшего сорта в соотношении 1:1. Чтобы увеличить полезные свойства и разнообразить вкус блинов, можно добавить в тесто мелкоизмельченные овощи, зелень или ягоды», — говорит диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.

Калорий в блинах становится больше, когда в их составе есть не только мука высшего сорта, но и сахар с маслом (один блинчик бывает с энергетической ценностью в 70—135 ккал). Сократить калорийность позволит уменьшение в рецептуре количества этих ингредиентов, яркий вкус тогда обеспечивается цедрой цитрусовых, ванилином или корицей.

Не менее важно учитывать, с чем подаются блины. Сметана, сгущенное молоко, мед, варенье, сиропы также добавляют калорийности угощению.