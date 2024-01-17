Что провоцирует утренний отек лица

Жидкость в тканях задерживается по разным причинам

Если вас беспокоят отеки лица в первые часы после пробуждения, понаблюдайте за собой некоторое время, возможно, провокатором неприятного явления становится какая-то ваша привычка.

«Избыток или недостаток сна могут удерживать жидкости в тканях, поэтому при сбое режима сна следует его наладить. Некоторые женщины порой ложатся спать, не смыв косметику, что чревато развитием контактного дерматита — зуда, жжения, отечности», — говорят медики.

Злоупотребление соленой пищей и как следствие обильное питье — тоже путь к отекам. Алкогольные напитки, провоцирующие обезвоживание, на фоне которого организм старается задержать в себе хоть какую-то жидкость, также ведут к отеку. Период менструации тоже сопряжен с отечностью, а еще отеки сопровождают такое заболевание, как синусит.

Когда устранение вероятных провокаторов отечности не дало результата, стоит показаться врачу и исключить болезнь.