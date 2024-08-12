Объединенные результаты более двухсот научных исследований показывают, что даже при умеренной физической активности удается существенно улучшить состояние людей, страдающих от депрессии.
«Регулярными занятиями — прогулками, бегом, танцами, йогой, силовыми тренировками и другой активностью можно эффективно противостоять депрессивному расстройству, снижая выраженность симптоматики заболевания», — сообщается о мета-анализе.
Влияние физических упражнений на организм сопоставимо с воздействием, которое оказывают на человека когнитивно-поведенческая терапия или антидепрессанты.
Конечно, не всегда удается справиться с депрессией самостоятельно, без профессиональной помощи и препаратов, но при легкой форме следует попробовать альтернативу в виде изменения образа жизни на более активный.
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