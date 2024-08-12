Что прогонит депрессию без медикаментов

Упражнения против уныния должны быть регулярными

Объединенные результаты более двухсот научных исследований показывают, что даже при умеренной физической активности удается существенно улучшить состояние людей, страдающих от депрессии.

«Регулярными занятиями — прогулками, бегом, танцами, йогой, силовыми тренировками и другой активностью можно эффективно противостоять депрессивному расстройству, снижая выраженность симптоматики заболевания», — сообщается о мета-анализе.

Влияние физических упражнений на организм сопоставимо с воздействием, которое оказывают на человека когнитивно-поведенческая терапия или антидепрессанты.

Конечно, не всегда удается справиться с депрессией самостоятельно, без профессиональной помощи и препаратов, но при легкой форме следует попробовать альтернативу в виде изменения образа жизни на более активный.

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