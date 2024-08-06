Что притормозит развитие варикозной болезни

Эти методы позволят не усугубить состояние вен

При первых признаках варикозного расширения вен врачи рекомендуют пациентам изменить образ жизни, чтобы замедлить развитие заболевания. Что же нужно делать?

Варикозная болезнь обязывает находить время для регулярной физической активности — это важно для улучшения кровообращения и укрепления мышц ног, что поспособствует венозному тонусу.

«Подходят пешие прогулки продолжительностью от 30 до 45 минут, плавание — оно освобождает вены от нагрузки и активизирует кровоток, а также комплекс упражнений для ног для улучшения венозного оттока — на протяжении 15 минут нужно приподниматься на носочки, вращать стопы, делать „велосипед“ и прочие движения», — говорят флебологи.

С варикозом обязательно следить за массой тела, потому что от лишних килограммов нагрузка на вены нижних конечностей существенно возрастает.





Поработать придется и над своим питанием — в рацион надо добавить овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и белок. Необходимо сократить количество соли, чтобы избежать задержки жидкости в организме и отечности.

«С варикозным расширением вен стоит постоянно пользоваться компрессионным бельем — надевают его утром и носят в течение дня. Подбирать лечебный трикотаж положено вместе с лечащим врачом», — информируют медики.

Диагноз требует постоянного движения, поэтому при длительном пребывании в положении сидя или стоя следует разминаться каждый час или чаще, чтобы не допускать застоя крови. При долгом сидении также можно пользоваться подставкой для ног для лучшего оттока крови.

Полезно будет применение увлажняющих кремов для мягкости и эластичности кожи ног, практика контрастного душа (согласовать с врачом) для тонуса и кровообращения, а еще важно обезопасить себя от травм, которые могут ухудшить состояние вен.

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