Что приносит человеку самую сильную боль

Ученые составили рейтинг неприятных ощущений

Исследование американских ученых, в котором приняло участие свыше 1600 человек, определило, что именно возглавляет рейтинг наиболее выраженных болевых ощущений. Первое место досталось кластерным головным болям.

«При оценке типов болей по шкале в 10 баллов показатель ощущений при кластерных головных болях составил 9,7 балла», — сообщается об анализе данных.

Кластерная головная боль возникает при нарушении работы тройничного нерва. Боль отличается высокой интенсивностью. Такие боли относятся к первичным, то есть не связанным с какими-либо патологиями в организме. Сила болей настолько велика, что у человека, переживающего приступ, даже возникают мысли о суициде, с которым прекратится боль.

Вернемся к рейтингу. Второе место в списке боли занимают роды со значением 7,2 балла, затем болевые ощущения при приступе панкреатита — 7 баллов, от камней в почках боль оценили в 6,9 балла, а от камней в желчном пузыре — в 6,3 балла.

Боль от огнестрельного ранения получила оценку в 6 баллов, а при смещении межпозвоночного диска уровень боли сопоставили с 5,9 балла. Завершили рейтинг восьмым местом, на котором обозначились мигренозные боли с показателем в 5,4 балла.