Что принимать осенью для профилактики ОРВИ

Даже витамины нужно согласовать с доктором

С приходом осенних холодов начинается сезон простуд и ОРВИ, потому вопрос укрепления иммунитета и снижения риска заболевания приобретает особую актуальность. Чем поддержать свой организм в такое время?

Осенью и зимой из-за недостатка солнечного света мы часто сталкиваемся с дефицитом витамина D. Этот витамин играет важную роль в поддержании иммунной системы, но перед использованием добавки рекомендуется проконсультироваться с врачом — как о необходимости приема вещества, так и о дозировке: кому-то будет достаточно профилактической, а кому-то потребуется лечебная.

Говоря об иммунитете, все сразу вспоминают витамин C, но далеко не каждый понимает, что избыток этого компонента вредит здоровью, потому при сбалансированном питании с достаточным количеством фруктов и овощей витамин C в виде добавок не требуется.

«Исследования показывают, что здоровая микрофлора кишечника влияет на иммунитет. Пробиотики — бифидо- и лактобактерии — помогут укрепить иммунную систему, способствуя защите от вирусных инфекций. Пробиотические добавки или кисломолочные продукты будут отличным выбором», — говорит клинический фармаколог Клиники ЮУГМУ Минздрава России Ольга Шамина.





Выбирая препараты на основе эхинацеи, элеутерококка и других адаптогенов, чтобы простимулировать защитные силы организма, также важно не злоупотреблять ими и применять только по показаниям.

Препараты с антиоксидантами, например ресвератрол или каротиноиды, могут поддерживать иммунную систему, уменьшая воспалительные процессы в организме. Их можно включать в рацион в виде добавки или с помощью богатых антиоксидантами продуктов — ягод, зелени, овощей.

«Что касается противовирусных средств, то они не используются для профилактики ОРВИ, их пьют только в начале заболевания и по назначению врача. Самостоятельный прием таких препаратов не предотвратит заражение и может навредить организму», — отмечает специалист.

Напомним, любая добавка должна быть согласована с врачом, особенно в случае с беременными и кормящими женщинами.