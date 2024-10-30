Что позволит легче перенести шестидневную рабочую неделю

Дома нужно максимально расслабляться

Как справиться с повышенной нагрузкой, если на неделе предстоит работать не привычные пять, а шесть дней? Врачи советуют в такой период не утруждать себя дополнительно.

«Сложные рабочие дела следует выполнить в первой половине длинной недели, поскольку дальше на состоянии отразится накопленная усталость. Дома же не нужно делать ничего, что требует много сил и энергии, старайтесь больше отдыхать в эти дни», — говорят терапевты.

То есть, если у вас был запланирован ремонт, его старт точно лучше перенести на другую неделю. Также нежелательно нагружать эти дни встречами и поездками в нерабочее время, разумнее каждый имеющийся час инвестировать в отдых и засыпать пораньше. Сон при повышенных нагрузках особенно важен.

«Полезно прибегнуть и к методу отвлечения: с окончанием каждого часа на работе пробуйте отвлекаться на пять минут для переключения внимания и сохранения продуктивности», — отмечают специалисты.

Переключаться в перерыве советуют на разминку, питье воды, какое-то приятное чтение.