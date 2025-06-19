Что поможет не надорвать спину на даче

Простые советы позволят работать без осложнений

Дачные работы часто сопровождаются необходимостью пребывать в течение долгого времени в неудобном положении, что приводит к мышечному перенапряжению. Из-за этого в мышцах накапливается много молочной кислоты, раздражающей рецепторы и вызывающей боли.

Для защиты спины рекомендуется устраивать перерывы в работе и чередовать виды деятельности каждые 30 минут.

Снизить вероятность травмирования и болезненных ощущений позволит использование небольшого стульчика или наколенников при занятии прополкой, а также ношение ведер двумя руками.





При подъеме тяжестей спина и поясничный отдел не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, основной вес следует распределить мышцами ног — присесть, сохраняя спину прямой, взять груз и подняться, будто отталкиваясь пятками.

Садовые инструменты должны подходить вам по росту, чтобы спина не перегружалась, а еще важно избегать переохлаждения и менять одежду на сухую по окончании работ, а также при необходимости.