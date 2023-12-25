Что положить в праздничную аптечку

Перед Новым годом лучше приготовить лекарства «на всякий случай»

Отмечать Новый год хочется всей стране, и не исключено, что график работы ближайшей к вашему дому аптеки будет изменен в первые праздничные дни. Чтобы болезнь не застала вас врасплох, следует позаботиться о праздничной аптечке. Звучит не празднично, зато обрадует вас, если понадобится.

«В домашнюю аптечку нужно положить не только те препараты, которые обычно используете, но и еще кое-что. Перед Новым годом полезно запастись средствами от диареи. На новогоднем столе, скорее всего, будет много всякой всячины, поэтому риск съесть что-то не то имеется. Не забудьте положить в аптечку и противоаллергические препараты, даже если вы ранее не замечали у себя аллергии на какую-либо еду, ведь на столе может оказаться что-то, что спровоцирует приступ», — предупреждает заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Приступ аллергии может быть вызван даже не едой, а главным новогодним украшением — елкой. Причем не только живым деревом, но и елью искусственной.

«Стоит проверить наличие дома энтеросорбирующих, обволакивающих средств, аскорбинки и обезболивающего (аспирина или ибупрофена), они помогут справиться с похмельем», — отмечает специалист.

Помните, что самолечение вредит здоровью, так что принимаемые медикаменты лучше согласовывать с доктором. Не забывайте и о том, что совмещение алкоголя и лекарств, даже привычных, иногда дает неоднозначную реакцию и бывает опасным. Если вы проходите какую-то терапию, разумнее обойтись без употребления спиртного.