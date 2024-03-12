Что надо делать для сожжения ста граммов жира в день

Врач рассказал о формуле похудения к лету

До лета остается 80 дней, а это значит, что для похудения времени все меньше и меньше, потому многие идут на крайние меры — садятся на жесткую диету. Однако делать это необязательно, если знать формулу снижения веса, и к лету еще можно успеть расстаться аж с 12 килограммами.

Быстрое похудение чревато скорым возвратом веса по окончании диеты, поскольку на строгой диете теряется мышечная масса и на этом фоне происходит снижение общего уровня обмена веществ. Также у худеющего развивается дефицит питательных веществ в организме, страдает иммунитет, портится состояние кожи, волос, ногтей, нарушается пищеварение, беспокоят головная боль и слабость, у женщин сбоит менструальный цикл.

«Самый безопасный вариант — худеть на 0,5—1 кг в неделю. Так организм будет терять от 70 до 140 г жира в день. Специально взял календарь — до лета при максимальной потере в 1 кг, если сейчас начнете, потеряете 12 кг. Значительно же. Не сразу, зато безопасно. Чтобы сжечь 100 г жировой ткани, придется сократить рацион питания на 500 ккал, а вот расход энергии увеличить на 400, за счет этого суточный дефицит энергии составит 900 ккал», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Чтобы этого достичь, доктор рекомендует отказаться от перекусов либо уменьшить порции обеда или ужина, а также добавить ежедневные физические нагрузки средней интенсивности — быстрые прогулки, подъем по лестнице, езду на велосипеде. И, конечно, позабыть о булочках, конфетках и шоколадках.