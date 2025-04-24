Что может стать причиной развития менингита

Всемирный день борьбы с болезнью отмечают 24 апреля

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое может быть вызвано инфекциями, аутоиммунными заболеваниями или другими факторами. Это серьезное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства, поскольку оно приводит к тяжелым осложнениям, включая повреждение мозга и даже смерть — один из десяти заболевших погибает из-за стремительного развития болезни, а каждый пятый приобретает инвалидность.

Основные причины менингита:

• вирусы — наиболее распространенная форма, спровоцированная вирусами герпеса, Эпштейна — Барр, цитомегаловирусом и вирусами, вызывающими грипп. Вирусный менингит, как правило, менее серьезен;

• бактерии — это более серьезная форма, запущенная различными бактериями, включая менингококк, пневмококк, листерию. Бактериальный менингит требует срочного лечения антибиотиками, так как он может быстро прогрессировать и представлять угрозу для жизни;

• грибки — редкая форма, возникающая при заражении грибами, чаще всего у людей с ослабленной иммунной системой;

• неинфекционная природа — некоторые патологии, такие как рак, системные заболевания или травмы головы, также способны привести к менингиту.





«Менингит может затронуть людей любого возраста, однако некоторые группы более подвержены риску. Это младенцы и дети, особенно в возрасте до пяти лет, так как их иммунная система еще не полностью развита. Подростки и молодые люди — в частности, студенты, живущие в общежитиях, где есть высокая плотность населения. Люди с ослабленной иммунной системой, включая пациентов с ВИЧ/СПИДом, сахарным диабетом или другими хроническими заболеваниями. У пожилых людей риск развития менингита также повышен», — информируют инфекционисты.

Симптоматика менингита может включать: гипертонус мышц — затрагивает затылочные и длинные мышцы спины, свето- и звукобоязнь, повышенную температуру тела, головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, сонливость, нарушения сознания, психомоторное возбуждение, галлюцинации, судороги.





Способы защиты от менингита:

• вакцинация — наиболее эффективный вариант профилактики. Вакцины против менингококка, пневмококка и гемофильной палочки типа b (Hib) значительно снижают риск бактериального менингита;

• соблюдение личной гигиены — регулярное мытье рук, особенно после посещения общественных мест, сократит вероятность передачи вирусов и бактерий;

• избегание близкого контакта — старайтесь не общаться тесно с людьми, у которых имеются инфекционные заболевания, особенно в период эпидемий;

• здоровый образ жизни — поддержание крепкой иммунной системы через сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и достаточный сон, а также своевременное устранение очагов инфекции в организме;

• получение медицинской помощи — при появлении симптомов менингита необходимо немедленно обратиться к врачу.