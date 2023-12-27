Что может спровоцировать раковую «поломку» в организме

Не только возраст приводит к нежелательным изменениям

Развитие онкологического процесса в теле имеет тесную связь с бесконтрольным делением клеток, которые отслужили, но вместо того, чтобы погибнуть, накопились и сформировались в массу. Подобное считается «поломкой» в организме.

«Злокачественная опухоль отнимает весь ресурс здоровых клеток, что приводит к постепенному разрушению тех органов, где локализован рак», — говорят врачи.

У организма есть потенциал для противостояния этим аномалиям. Защита обеспечивается иммунными клетками Т‑киллерами, уничтожающими переродившиеся клетки. Но порой опухолевым компонентам удается деактивировать Т‑киллеров и начать свое развитие.

Возраст повышает риски такого рода «поломок», также к аномалиям ведут определенные привычки: частое потребление обработанных продуктов и фастфуда, малоподвижность, курение, распитие алкоголя, стрессовые ситуации.

Онкология богата симптоматикой, все зависит от конкретной опухоли. Но есть перечень наиболее распространенных признаков недуга: беспричинное снижение массы тела, постоянное повышение температуры, частые лихорадки, чрезмерное чувство утомляемости и слабости, изменяющиеся кожные покровы (потемнения, покраснения, желтизна, сыпь, зуд), трансформации родинок (когда иными становятся цвет, толщина, форма или случаются другие отклонения), различные проблемы со стулом, приступы головных болей, наличие нетипичных выделений или кровотечений, появление кашля, болей в горле и трудностей при глотании, хрипоты и прочих проблем с голосом.