Злокачественные опухоли слизистой оболочки полости рта являются одними из наиболее агрессивных форм новообразований. Этот вид рака отличается большой частотой рецидивов, образованием метастазов и высокой летальностью. Как защититься от такого рака?
«Онкологические стоматологические заболевания могут быть вызваны целым рядом факторов: вредными привычками — курением, употребление алкоголя, недостаточной гигиеной полости рта, хронической травмой, длительным ультрафиолетовым воздействием, инфекционными процессами — вирусом папилломы онкогенного типа, ВИЧ-инфекцией», — сообщает стоматолог, хирург-имплантолог, челюстно-лицевой хирург стоматологического отделения № 2 Клиники ЮУГМУ Минздрава России Анна Олейник.
В качестве основных мер профилактики рекомендуется прибегать к регулярным осмотрам и своевременной санации полости рта. Посещайте стоматолога каждые полгода, тщательно следите за гигиеной ротовой полости, откажитесь от вредных привычек, приобщитесь к здоровому питанию.
«Врач-стоматолог любой специализации может вовремя заподозрить онкостоматологическое заболевание и грамотно маршрутизировать пациента. Также своевременное лечение стоматологических проблем позволит устранить источники воспаления во рту и снизить риски развития онкологических заболеваний слизистой оболочки полости рта», — отмечает специалист.
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