Что может спровоцировать онкологию полости рта

Как предотвратить такой рак

Злокачественные опухоли слизистой оболочки полости рта являются одними из наиболее агрессивных форм новообразований. Этот вид рака отличается большой частотой рецидивов, образованием метастазов и высокой летальностью. Как защититься от такого рака?

«Онкологические стоматологические заболевания могут быть вызваны целым рядом факторов: вредными привычками — курением, употребление алкоголя, недостаточной гигиеной полости рта, хронической травмой, длительным ультрафиолетовым воздействием, инфекционными процессами — вирусом папилломы онкогенного типа, ВИЧ-инфекцией», — сообщает стоматолог, хирург-имплантолог, челюстно-лицевой хирург стоматологического отделения № 2 Клиники ЮУГМУ Минздрава России Анна Олейник.

В качестве основных мер профилактики рекомендуется прибегать к регулярным осмотрам и своевременной санации полости рта. Посещайте стоматолога каждые полгода, тщательно следите за гигиеной ротовой полости, откажитесь от вредных привычек, приобщитесь к здоровому питанию.

«Врач-стоматолог любой специализации может вовремя заподозрить онкостоматологическое заболевание и грамотно маршрутизировать пациента. Также своевременное лечение стоматологических проблем позволит устранить источники воспаления во рту и снизить риски развития онкологических заболеваний слизистой оболочки полости рта», — отмечает специалист.

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