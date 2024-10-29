Что может спровоцировать инсульт

Какие признаки указывают на развитие катастрофы

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению мозговой ткани. Он может быть ишемическим, когда кровоснабжение мозга нарушается из-за тромба или сужения сосудов, или геморрагическим, когда происходит разрыв кровеносного сосуда и кровотечение в мозг. Инсульт является одной из основных причин инвалидности и смерти во всем мире, и его последствия могут быть крайне серьезными.

Основные причины развития инсульта:

• сосудистые заболевания — атеросклероз, высокое кровяное давление и сахарный диабет могут привести к сужению и повреждению сосудов;

• образ жизни — курение, злоупотребление алкоголем, недостаток физической активности и неправильное питание способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний;

• возраст — с возрастом риск инсульта возрастает, особенно после 55 лет;

• семейная история — наследственность играет важную роль в предрасположенности к инсульту;

• другие патологии — сердечные аритмии, особенно фибрилляция предсердий, увеличивают риск тромбообразования.

Инсульт может быть спровоцирован различными факторами, включая: стресс и эмоциональное перенапряжение, острые инфекционные заболевания, чрезмерные физические нагрузки или травмы, изменения в климате или резкие перепады температуры, употребление наркотиков.





«Чтобы снизить риск развития инсульта, нужно полностью отказаться от вредных привычек. Только через 10 лет после отказа от курения риск развития инсульта у бывшего курильщика будет такой же, как и у некурящего человека. Что касается питания, то в рационе должна присутствовать пища, которая снижает показатели артериального давления и увеличивает эластичность сосудов, — это яблоки, овощи на гриле, салаты из капусты, нежирные молочные продукты. Не стоит забывать о физической активности — хотя бы 20—30 минут в день», — говорит главный врач Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева.

Каждый человек должен знать признаки инсульта согласно аббревиатуре УДАР:

• У — улыбка — попросите человека улыбнуться. Если опустился уголок рта, значит что-то не в порядке;

• Д — движение — попросите пострадавшего поднять руки перед собой, если одна рука не поднимается или опускается, движение нарушено;

• А — артикуляция — пусть человек попробует что-нибудь сказать, например ответить на вопросы: «Как тебя зовут?», «Как у тебя дела?». Если речь смазана либо человек не понимает, о чем его спрашивают, — это повод для беспокойства;

• Р — реакция — даже один из перечисленных признаков считается основанием для незамедлительного вызова скорой помощи.