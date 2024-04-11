Что может спровоцировать аллергию

Однозначного ответа на этот вопрос ученые пока не получили

Представители мирового научного сообщества все еще пытаются найти причину, из-за которой у человека развивается аллергия на тот или иной раздражитель, но пока специалисты знают лишь механизм зарождения аномальной реакции.

«Аллергия развивается при ошибочном восприятии иммунной системой безвредного вещества вредным. Иммунитет идет атакой на „врага“ с целью обеспечения защиты организму. Порой симптоматика развивается на иные компоненты, схожие с аллергеном структурно, — это называется перекрестной аллергией», — говорят врачи.

Аллергическая реакция может сформироваться:

• из-за холодного влажного климата;

• наследственной предрасположенности;

• паразитарных заболеваний: глистов, лямблий и т. д.;

• раннего перевода младенца на искусственное питание;

• нарушения рациона матери во время вынашивания и кормления, злоупотребления рядом продуктов: икрой, морепродуктами, орехами, молоком, шоколадом и кофе;

• увлечения консервированной и ферментированной едой;

• частой или длительной антибиотикотерапии, особенно пенициллинами;

• постоянного контакта с грибковыми микроорганизмами, плесенью, пылью;

• работы на вредном производстве.

Отметим, аллергия заявляет о себе не только в детские годы, она способна появиться и во взрослом возрасте.