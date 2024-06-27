Что категорически запрещено делать при болях в животе

Определенными действиями можно усугубить состояние

Порой болевые ощущения в области живота связаны с развивающимся опасным процессом в организме, и, чтобы не осложнить его течение и не ухудшить и без того плохое самочувствие, категорически нельзя делать эти две манипуляции.

«Запрещено практиковать прикладывание грелки, потому что из-за тепла происходит усиление воспаления. Еще не нужно пить обезболивающие препараты, потому что они замаскируют ощущения, что приведет к усугублению болезни, осложнив диагностику», — объясняют терапевты.

Если вы не знаете, по какой причине болит живот, не занимайтесь самолечением. Срочно вызвать медиков нужно при нестерпимой боли, когда не удается заниматься даже бытовыми делами. Такой признак типичен для перитонита или массивного кровотечения. Обратиться к докторам требуется, если боли возникли после полученной травмы, живот стал надутым, кожа живота натянулась, а в стуле появились примеси крови. С приступами обильной рвоты и диареи, при затрудненном дыхании, учащенном сердцебиении, наличии холодного липкого пота человеку также нужна неотложная помощь.