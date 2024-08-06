Что делать при укусе пчелы

Важно не расчесывать место травмы

Если видите на месте укуса насекомого жало — не сомневайтесь: вас атаковала именно пчела, потому что осы жало не отбрасывают. Первым делом осторожно извлеките жало.

«Затем рана промывается холодной водой с мылом либо обрабатывается антисептическим средством. Еще нужно приложить к месту травмы холод для облегчения боли. При наличии гидрокортизоновой мази смажьте ею укус, так снизится выраженность отека», — говорят врачи.

После обработки ранки рекомендуется принять препарат против развития аллергической реакции и пить больше воды в этот день. Если боль кажется нестерпимой, можно выпить обезболивающее.

«Старайтесь не чесать ранку, чтобы не занести инфекции, потерпите зуд, спустя два-три часа он перестанет беспокоить», — отмечают медики.

При склонности к аллергии от укуса насекомого может развиться осложнение в виде анафилактического шока, поэтому за состоянием пострадавшего надо внимательно следить и при дыхательных нарушениях, отечности гортани или потери сознания срочно звонить в скорую.