Что делать при первых симптомах цистита

Почему эта болезнь считается преимущественно женской

Цистит — это воспаление слизистой мочевого пузыря бактериальной природы. Кишечная палочка здесь считается основным провокатором, а что касается переохлаждения — оно играет ключевую роль в снижении иммунитета, то есть при переохлаждении человек становится восприимчивым к циститу.

Почему именно женщины страдают циститом чаще? Дело в анатомических особенностях — женская уретра короткая и широкая, что можно считать еще одним предрасполагающим фактором, плюс близость расположения прямой кишки.

Цистит проявляется болью во время мочеиспускания, особенно в конце действия, болями в области поясницы, частыми позывами в туалет и, следовательно, постоянными, но небольшими по объему мочеиспусканиями.

«При появлении симптомов цистита необходимо сдать общий анализ мочи и бактериальный посев мочи. С целью облегчения болей можно применить НПВС, однократно антибактериальный препарат фосфомицин, но стоит понимать, что огромная роль отводится профилактике, а это: одеваться в соответствии с погодой, пить достаточно воды, своевременно опорожнять мочевой пузырь, соблюдать правильную гигиену», — говорит ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского университета Минздрава России Юлия Лобачева.

Заостряя внимание на гигиене, важно отметить, что после мочеиспускания женщинам крайне важно правильно подтираться — делать это нужно спереди назад, чтобы не затягивать бактериальную флору со стороны ануса к влагалищу и уретре.

