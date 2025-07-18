С наступлением тепла повышается активность насекомых. Некоторые из них могут быть опасны для детей. Врач-педиатр ДГКП № 1 г. Челябинска Гульнур Зинатулина рассказала пресс-службе Минздрава, как правильно оказать первую помощь при укусах и когда необходимо срочно обращаться к медикам. 

Укусил комар, мошка, слепень:

  • Промойте место укуса водой с мылом;

  • Приложите холод (лед в ткани или холодный компресс) на 10–15 минут, чтобы снять отек и зуд;

  • Обработайте антисептиком (хлоргексидин);

  • Нанесите противозудное средство (например, «Фенистил-гель»).

Укусила пчела, оса, шершень:
  • Аккуратно удалите жало, если оно осталось (не сдавливайте, чтобы яд не распространялся);

  • Промойте водой с мылом;

  • Обработайте антисептиком;

  • Приложите холод;

  • Дайте антигистаминное («Супрастин», «Цетрин»). 

Профилактика защиты от укусов насекомых:

  • Носите закрытую одежду на прогулках в лесу или у воды.

  • Избегайте ходить босиком по траве. 

  • Используйте репелленты с содержанием ДЭТА (50%) — они эффективны против большинства насекомых.

«Если после укуса появились признаки аллергии — сильный отек, затрудненное дыхание, головокружение, тошнота, сыпь по телу или крапивница — немедленно обратитесь за медицинской помощью», — рекомендует Гульнур Зинатулина.

Автор: Екатерина Распопова