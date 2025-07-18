С наступлением тепла повышается активность насекомых. Некоторые из них могут быть опасны для детей. Врач-педиатр ДГКП № 1 г. Челябинска Гульнур Зинатулина рассказала пресс-службе Минздрава, как правильно оказать первую помощь при укусах и когда необходимо срочно обращаться к медикам.
Укусил комар, мошка, слепень:
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Промойте место укуса водой с мылом;
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Приложите холод (лед в ткани или холодный компресс) на 10–15 минут, чтобы снять отек и зуд;
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Обработайте антисептиком (хлоргексидин);
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Нанесите противозудное средство (например, «Фенистил-гель»).
Укусила пчела, оса, шершень:
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Промойте водой с мылом;
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Обработайте антисептиком;
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Приложите холод;
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Дайте антигистаминное («Супрастин», «Цетрин»).
Профилактика защиты от укусов насекомых:
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Носите закрытую одежду на прогулках в лесу или у воды.
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Избегайте ходить босиком по траве.
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Используйте репелленты с содержанием ДЭТА (50%) — они эффективны против большинства насекомых.
«Если после укуса появились признаки аллергии — сильный отек, затрудненное дыхание, головокружение, тошнота, сыпь по телу или крапивница — немедленно обратитесь за медицинской помощью», — рекомендует Гульнур Зинатулина.
Автор: Екатерина Распопова