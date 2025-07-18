Что делать, если ребенка укусила пчела, оса или мошка

Челябинский педиатр дал рекомендации

С наступлением тепла повышается активность насекомых. Некоторые из них могут быть опасны для детей. Врач-педиатр ДГКП № 1 г. Челябинска Гульнур Зинатулина рассказала пресс-службе Минздрава, как правильно оказать первую помощь при укусах и когда необходимо срочно обращаться к медикам.

Укусил комар, мошка, слепень:

Промойте место укуса водой с мылом;

Приложите холод (лед в ткани или холодный компресс) на 10–15 минут, чтобы снять отек и зуд;

Обработайте антисептиком (хлоргексидин);

Нанесите противозудное средство (например, «Фенистил-гель»).

Аккуратно удалите жало, если оно осталось (не сдавливайте, чтобы яд не распространялся);

Промойте водой с мылом;

Обработайте антисептиком;

Приложите холод;

Дайте антигистаминное («Супрастин», «Цетрин»).

Укусила пчела, оса, шершень:

Профилактика защиты от укусов насекомых:

Носите закрытую одежду на прогулках в лесу или у воды.

Избегайте ходить босиком по траве.

Используйте репелленты с содержанием ДЭТА (50%) — они эффективны против большинства насекомых.

«Если после укуса появились признаки аллергии — сильный отек, затрудненное дыхание, головокружение, тошнота, сыпь по телу или крапивница — немедленно обратитесь за медицинской помощью», — рекомендует Гульнур Зинатулина.

Автор: Екатерина Распопова