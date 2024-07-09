Что делает иммунную систему ребенка крепче

Особое значение имеет здоровье родителей

Родители часто задаются вопросом, как повысить иммунитет ребенка, порой забывая, что фундаментом для формирования защитных сил организма чада служит здоровый образ жизни самих родителей. Поэтому думать об иммунной системе малыша нужно еще до его зачатия.

«Доношенная беременность играет большую роль. Если ребенок появился на свет в срок и без серьезных осложнений, его иммунитет будет более сильным. Также важно грудное вскармливание — материнское молоко содержит ценные витамины и ферменты, которые укрепляют защитные силы малыша. Если мама сама заболевает, содержащиеся в ее молоке антитела помогут снизить риск заражения ребенка», — говорит неонатолог отделения новорожденных клиники ЮУГМУ Минздрава России Марина Балюк.

Когда грудное вскармливание завершается, следует позаботиться о сбалансированном питании с наличием белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Особое внимание стоит уделить витаминам С, D, A, цинку, железу и селену — их нужно получать из пищи, а не из БАДов.





Старайтесь делать так, чтобы ребенок добирал свою норму сна. Сон серьезно отражается на состоянии физического здоровья, а также психике. Например, детям до года необходимо спать не менее 12—15 часов в сутки.

«Обеспечьте ребенка умеренными физическими нагрузками — гимнастикой или плаванием, например. Это улучшит кровообращение, насытит ткани кислородом и укрепит защитные силы малыша», — сообщает доктор.

Ежедневно бывайте с ребенком на свежем воздухе. Кислород и солнечный свет относятся к мощным природным иммуностимуляторам, активизирующим выработку витамина D и повышающим сопротивляемость организма.

«Ограничьте стрессовые факторы. Нервное напряжение и переутомление снижают эффективность иммунной системы. Важно создать для ребенка спокойную и безопасную обстановку», — отмечает Марина Балюк.

С малого возраста закаливайте малыша. Контрастными водными процедурами, сквозным проветриванием помещений и воздушными ваннами тренируются защитные силы организма. Только как проводить закаливание в конкретном случае, лучше уточнить у вашего врача.

И конечно, ознакомьтесь с календарем прививок и не забывайте приводить ребенка на своевременную вакцинацию.