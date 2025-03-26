Что чувствует человек перед припадком эпилепсии

Фиолетовый день — День больных эпилепсией проходит 26 марта

Эпилепсия является хроническим заболеванием головного мозга, для которого характерны повторные спонтанные приступы — пароксизмы, возникающие на фоне избыточных нейронных разрядов. Клиническим проявлением эпилепсии считаются судороги и изменение сознания, вплоть до его потери. Эпилепсия бывает как самостоятельной патологией, так и проявлением другого заболевания.

За несколько минут или даже часов до возникновения припадка многие люди могут испытывать так называемые ауры. Это специфические ощущения, которые варьируются от случая к случаю. У некоторых людей возникает чувство надвигающейся угрозы. Может измениться восприятие — появляется необычное обоняние, вкус или слуховые галлюцинации. Беспокоит головная боль, усталость или даже дискомфорт в животе. Меняется эмоциональный фон.

Во время эпилептического припадка ощущения человека становятся ограниченными, особенно если он теряет сознание. Однако в зависимости от типа припадка человек может переживать разные состояния.

«Человек может потерять сознание, его тело станет жестким — это тоническая фаза, затем следует ритмичное сокращение мышц — клонус. В этот момент он не осознает, что происходит. У других сохраняется сознание, и они могут ощущать необычные движения, судороги в одной части тела или зрительные и слуховые галлюцинации. Важно понимать, что во время припадка человек не может контролировать свои действия и не осознает происходящего», — говорят эпилептологи.

После окончания припадка наступает постиктальное состояние, которое характеризуется путаницей и дезориентацией, — человек может не понимать, что произошло, и испытывать трудности с ориентацией в пространстве. Многие люди сообщают о сильной усталости и головной боли после припадка. Отмечается чувство тревоги, подавленности, порой даже облегчения. В большинстве случаев человек не помнит сам припадок, но может помнить предшествующие ощущения — ауру.